Netflix devrait acheter Scanlife VFX, le studio d’effets spéciaux d'Iron Man 3, Black Panther et Game of Thrones

Considéré comme l’un des studios les plus créatifs et les plus innovants du moment, Scanline a développé son propre logiciel de simulation de fluides nommé Flowline, pour lequel il a remporté un Oscar scientifique et technique en 2008. Scanline VFX a aussi deux Emmy Awards à son actif pour son travail sur les saisons 4 et 8 de Game of Thrones.

Actuellement à l'œuvre sur le futur film The Batman avec Robert Pattinson , Aquaman et le royaume perdu, The Flash, Black Adam ou encore Moonfall, ce rachat par Netflix aurait pu contrevenir aux plans du studio. Toutefois Amy Reinhard, vice-présidente des opérations chez Netflix, assure que « Scanline continuera d'opérer de manière indépendante et de travailler avec ses multiples clients ».