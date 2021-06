Netflix signe un accord avec Spielberg pour plusieurs films par an

« Chez Amblin, la narration sera toujours au centre de tout ce que nous faisons, et dès que Ted (NDLR : le P.-D.G. de Netflix) et moi avons commencé à discuter d'un partenariat, il était évident que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et d'atteindre le public d'une nouvelle manière. Cette nouvelle voie pour nos films, parallèlement aux histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement satisfaisante pour moi personnellement puisque nous nous y engageons avec Ted, et je suis impatient de commencer avec lui, Scott et toute l'équipe de Netflix » déclare Spielberg dans un communiqué de presse.