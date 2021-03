Spielberg et les créateurs de Stranger Things vont adapter The Talisman de Stephen King en série sur Netflix

En 1984, Stephen King et Peter Straub publiaient The Talisman, un roman de fantasy et d'horreur, qui a connu le succès. Le livre avait notamment conquis un certain Steven Spielberg, qui en achetait carrément les droits deux ans avant même sa publication. L'objectif, bien entendu, étant d'en proposer, un jour, une adaptation.

Après plus de 30 ans à essayer sans succès d'en faire un film, voilà que le célèbre réalisateur pourrait arriver à ces fins, le projet prenant finalement la forme d'une série, pour Netflix.

Outre Steven Spielberg, les frères Duffer, à l'origine de Stranger Things (elle-même très inspirée des travaux de Stephen King), seront à la production exécutive, aux côtés d'Amblin Television et Paramount Television Studios. Pour occuper le fauteuil de showrunner et de scénariste, c'est un autre scénariste/producteur de Stranger Things qui a été retenu, à savoir Curtis Gwinn.

Dans The Talisman, il est question de suivre Jack Sawyer, un garçon de 12 ans qui part en road trip à la recherche du Talisman, une puissante relique qui pourrait sauver sa mère mourante.