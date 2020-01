Londres : aux côtés de Nissan, Uber déploie 2 000 Leaf pour lutter contre la pollution urbaine

Des mesures incitatives

Un procès complexe

» : les propos de Jamie Heywood, Directeur régional Europe du Nord et de l'Est d'Uber, ne peuvent être plus clairs. S'engager dans une intense transition vers l'électrique d'ici les prochaines années. C'est pourquoi la multinationale américaine s'est alliée à Nissan pour poursuivre le développement de son programme « Clean Air Plan » (Air Pur), lancé il y a un an pour lutter contre la pollution urbaine. Au total, 2 000 Nissan Leaf électriques dotées d'une batterie de 40 kWh (270 kilomètres d'autonomie) renforceront la flotte londonienne d'Uber.», précise le communiqué de presse. Aussi, le passage à l'électrique permet aux chauffeurs «(environ 5 314 €)».Et pour pousser ses conducteurs à franchir le fameux cap, Uber «», et ce depuis l'année dernière. «», est-il indiqué.À savoir maintenant si le service de VTC remportera en appel son procès contre le Transport for London (TfL), l'organisme qui gère les transports en commun londoniens. En novembre , la licence d'Uber a été suspendue par les autorités locales, bien que la procédure judiciaire actuellement en cours lui donne le droit d'exercer son activité en toute légalité, et ce jusqu'au prochain jugement.Le TfL a posé 20 conditions à respecter pour préserver la sécurité des passagers transportés. Uber a tout intérêt à les suivre à la lettre, non sans tenter de redorer son blason auprès de la ville en intégrant un nombre conséquent de véhicules électriques à sa flotte.