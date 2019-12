Uber s'apprête à acquérir Careem, le principal service de VTC du Moyen-Orient

L'Égypte, un marché porteur pour les VTC

Source : Engadget

Ce rachat, qui devrait être conclu en janvier prochain si Uber se plie à toutes les conditions, atteindrait 3,1 milliards de dollars.L'acquisition de Careem par Uber avait été annoncée en mars dernier, après plus de neuf mois de discussion entre les deux entreprises. L'autorité de régulation du marché égyptien (Egyptian Competition Authority, ECA) vient de valider ce rachat, qui sera finalisé en janvier 2020.L'Égypte, avec une population de 100 millions de personnes, est considérée comme le plus important marché pour les VTC au Moyen-Orient, mais Careem est également présent en Jordanie, en Arabie saoudite et dans d'autres pays.Careem deviendra une branche à part entière de Uber, mais conservera le même nom et un management indépendant de la firme de San Francisco, explique Reuters . Uber devra par ailleurs se soumettre à une série de demandes de l'ECA, comme un plafonnement du prix des courses lors de périodes de forte demande.