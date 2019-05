Uber lance son service de location de sous-marin en Australie

© Tourisme & Evènements Queensland

Trottinettes, chauffeurs et alimentation n'étaient pas suffisants :a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc en s'adonnant désormais à laen Australie.L'objectif est d'aller explorer la, à l'aide d'unpouvant descendre jusqu'à 500 pieds de profondeur. Totalement électrique, il dispose deLe sous-marin se dirige avec une, que certains pourraient comparer aux joysticks de Playstation ; le tout permet d'observer poissons, tortues et toute une partie immergée du globe qui concentreest pour le moment une opération temporaire. Officiellement, elle débutera leet s'étendra jusqu'auPour pouvoir expérimenter cette excursion en sous-marin, et le reste du package, à savoir un, ainsi qu'une demi-journée sur place équipé de masque et tuba, il faudra néanmoins débourser pas moins deaustraliens (soit près de 2 000 euros).Quant aux revenus perçus par, la directrice générale de la firme en Australie, Susan Anderson a annoncé la couleur : «».