"Quiet Mode" : Uber donne désormais la possibilité de "demander" le silence à son chauffeur

« Je vous demande de vous taire »

Les chauffeurs pas obligés de rester silencieux (en théorie)

Source : TechCrunch

Fatigué(e) de devoir entretenir un lien social avec la personne vous conduisant à votre destination ?a la solution pour vous, en attendant de pouvoir vous proposer une voiture autonome, sans chauffeur.En effet, l'entreprise a lancé un nouveau, réservé aux clients de son service haut de gamme(l'équivalent d'UberBerline), et pour l'heure disponible uniquement aux États-Unis. Son principe : avant de commander votre VTC, vous pouvez choisir «», si vous souhaitez que votre chauffeur garde le silence pendant le trajet, «», si vous êtes au contraire d'humeur à bavarder, ou «».Cette annonce a inévitablement suscité quelques critiques et moqueries. Mais d'après Aydin Ghajar, chef de produit chez Uber, le mode silencieux «».En réalité, certains passagers ont pu craindre de passer pour malpolis, en refusant la conversation à un chauffeur volubile. Mais au-delà de cette considération, la nouvelle fonctionnalité pourrait s'adresser particulièrement à une population féminine, peut-être plus exposée à des échanges non sollicités.Et les chauffeurs UberBlack dans tout ça ? Selon Aydin Ghajar, leur réaction a été «».Quoi qu'il en soit, ils ne seront de toute façonexprimée, car cela serait contraire à la loi. Le chauffeur reste donc libre d'appliquer ou non la recommandation, même si, dans les faits, refuser de s'y soumettre l'exposerait à une mauvaise note...Enfin, le mode silencieux débarque avec d'autres nouvelles fonctionnalités pour les clients UberBlack. Ceux-ci pourront également indiquer s'ils sont en possession de bagages et s'ils souhaitent ou non bénéficier de la climatisation au sein du véhicule.