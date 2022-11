Le Pass Uber Eats devient Uber One : qu'est-ce qui va changer ?

Uber One remplace l'offre Pass Uber Eats, qui permet de bénéficier d'avantages dont la livraison gratuite pour certains restaurants sur Uber Eats. Les abonnés Pass Uber Eats vont automatiquement être basculés vers le nouvel abonnement, Uber One, qui coûte le même prix : 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

La migration a déjà débuté, et vous devriez passer à Uber One sans intervenir dès votre prochaine période de facturation. Avec Uber One, vous bénéficierez des mêmes fonctionnalités qu'avec le Pass Uber Eats, mais avec des options supplémentaires pour Uber, le service de VTC.

Les plateformes anglophones utilisent le terme « One » pour signifier que tout est disponible au même endroit. Par exemple, Apple One regroupe tous les abonnements du groupe, et la Xbox One a été nommée ainsi pour signifier que l'on peut jouer, regarder des films et séries, écouter de la musique depuis un seul appareil.