Twitch lance la bêta de Subscriber Streams

Du contenu réservé aux abonnés

Un accueil mitigé de la part de la communauté

Depuis le 26 juin, les streamers deles plus distingués ont accès à la bêta d'une nouvelle fonctionnalité de diffusion. Baptisée « Subscriber Streams », celle-ci leur permet de lancer un Live ouvert uniquement à leurs abonnés les plus fidèles.Pour les streamers, l'accès àest soumis à plusieurs conditions. L'hôte doit posséder un statut d'affilié ou de partenaire depuis plus de 90 jours, et ne pas avoir dérogé aux lignes de conduite de Twitch durant les derniers 90 jours de diffusion. Twitch précise par ailleurs qu'il ne s'agit en aucun cas d'une privatisation des échanges entre l'hôte et son audience, et que les mêmes règles de stream s'y appliquent. Cette nouvelle fonction a été initialement créée par la plateforme pour aider les streamers à faire croître leurs communautés, mais aussi à développer leurs revenus. Pour rappel, une souscription à un streamer coûte 5 dollars par mois. Ce nouveau canal de diffusion semble être inspiré du système de crowdfunding de, qui est déjà utilisé par de nombreux vidéastes pour proposer du contenu réservé uniquement à leurs abonnés.De leur coté, seuls les abonnés, les modérateurs et les VIP pourront bénéficier de cet accès privilégié sur leurs chaines préférées, et cela sans surcoût. Les vidéos issues du stream dédié seront accessibles automatiquement. Cette nouvelle fonctionnalité vient s'ajouter à d'autres déjà réservées aux membres payants, comme le chat spécial abonnés, ou le saut des publicités, normalement obligatoires pour les non-abonnés. Pour ces derniers, un aperçu du contenu exclusif pourra être visualisé avant toute souscription.Annoncé depuis le mois de mai, le lancement de ce nouvel outil a suscité d'intenses réactions parmi les utilisateurs de Twitch. Beaucoup d'entre eux y voient l'avènement d'un nouveau régime d'exclusion à l'encontre des utilisateurs non-payants. D'autres s'interrogent sur les risques de détournement de la fonctionnalité par des streamers polémiques, qui pourraient utiliser ce canal pour proposer du contenu sexualisé afin d'augmenter leurs revenus. Suivant l'annonce du lancement, un sondage mené par StreamerNews sur Twitter a révélé un taux de 72% de votes Contre, pour un total d'environ 16 000 participations.Néanmoins, une certaine partie des streamers accueille cette évolution avec plus d'engouement. Pour eux, cette fonctionnalité fait naître un moyen de se rapprocher de leurs communautés, facilite les interactions, et surtout améliore des conditions parfois difficiles de génération de revenus sur Twitch. La plateforme, quant à elle, reste confiante dans les possibilités à venir, et s'attend à de bonnes surprises de la part des streamers, ceux-ci se montrant systématiquement créatifs dans leurs usages des nouvelles fonctionnalités.