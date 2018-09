Valve prépare un concurrent à Twitch et le dévoile « par mégarde »

Une simple erreur selon Valve

Comme le relate Cnet , l'URLpermettait d'accéder à un site dequi diffusait. Quelques fonctionnalités étaient disponibles pour ceux qui ont réussi à se connecter, avec notamment la possibilité de retrouver sa liste d'amis Steam et d'échanger avec eux à l'écrit mais aussi à l'oral.Cette version semble loin d'être finie : il n'est pas encore possible de diffuser ses propres parties par exemple, et des bugs - voir des incompatibilités - ont été trouvées. Le site a d'ailleurs été fermé dans la foulée : l'URL ne renvoie plus actuellement qu'une page blanche...Le studio américain a de suite cherché à éclaircir l'affaire et éviter les spéculations via l'un de ses porte-paroles. Cette mise en ligne serait le fruit d'une erreur : un test interne aurait été rendu public par mégarde, alors que les équipes cherchaient simplement à mettre à jour le flux de diffusion pour le lancement de(plus grosse compétition sur Dota 2), aujourd'hui.Il n'empêche que Valve pourrait bien lorgner sur ce gâteau plutôt juteux. Selon Statista , les revenus générés par lede jeu vidéo s'élèvent à 3,2 milliards de dollars dont 1,7 milliard de dollars pour le seul Twitch.