Les trottinettes Bird s'offrent un partenariat de choix, en intégrant l'application Assistant SNCF

Première application nationale MaaS (Mobility as a Service) développée par e.Voyageurs SNCF, l'Assistant SNCF a bien évolué depuis son lancement, le 18 juin 2019. Avec ses millions d'utilisateurs, elle est devenue un véritable outil de choix pour de nombreux voyageurs, et offre une expérience plutôt complète et surtout multimodale. « Avec l'intégration de Bird dans notre Assistant, nous étoffons notre offre et nous le faisons en favorisant une mobilité plus verte dans nos villes », note le directeur général adjoint d'e.Voyageurs SNCF, Julien Nicolas.