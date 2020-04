MG Motor intensifie sa stratégie de développement électrique avec le break MG 5

MG 5, la version européenne du Roewe Ei5 chinois

Source : Autocar

Après avoir longtemps déserté le Vieux continent, le constructeur d'origine britannique MG Motor revient de plus belle en cette nouvelle décennie. L'entreprise passée sous le giron du géant chinois SAIC depuis maintenant quatorze ans a d'abord affiché ses ambitions du côté de l'Hexagone, au sein duquel le SUV électrique ZS EV a récemment été lancé . Un point de vente parisien va d'ailleurs bientôt ouvrir pour découvrir le véhicule en chair et en os.Déterminé à s'imposer comme un véritable acteur de l'électrique en Europe, le fabricant multiplie les projets en la matière. Et le dernier s'articule d'ailleurs autour d'un nouveau break pour l'instant réservé au territoire britannique, nous apprend AutoCar . Le MG 5, de son nom, est en fait une versiondu Roewe Ei5, uniquement produit pour le marché chinois depuis 2017.», s'est enthousiasmé Daniel Gregorious, chef du pôle « Ventes et Marketing » du groupe, dans les colonnes du média susmentionné. Le MG 5 pourrait logiquement piocher dans la fiche technique de son équivalent chinois, lequel embarque un moteur de 114 chevaux et une batterie de 52,5 kWh pour une autonomie de 420 km, selon le cycle NEDC.Le rayon d'action devrait donc être revu à la baisse en se basant sur la norme d'homologation WLTP, largement utilisée par les constructeurs du secteur. Le MG 5 devrait aussi être exposé dans des points de vente du pays une fois les restrictions liées au confinement levées. Les livraisons, elles, devraient débuter au Q4 2020, pour un prix avoisinant les 25 000 livres, bonus inclus. À voir si ce break débarquera ensuite dans nos contrées tricolores.