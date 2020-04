Aiways annonce son robot chargeur autonome pour les véhicules électriques

© Aiways

Commandez votre charge depuis l'application mobile et laissez CARL s'en occuper

Source : Motor1

CARL, nom donné par Aiways à son robot, pourra se déplacer sur demande sur une zone prédéfinie jusqu'à un véhicule électrique afin de le recharger, sans intervention humaine.Le concept est simple : vous arrivez sur un parking avec votre véhicule électrique et vous avez besoin d'une borne de recharge. Inutile d'attendre que les bornes soient disponibles. CARL vient à vous, ou plutôt à votre véhicule.Il se connecte seul sur votre voiture et lance une charge rapide à 30 ou 60 kWh. Une fois le cycle de charge terminé, il se déplace jusqu'au véhicule électrique suivant, toujours en autonomie.Aiways annonce environ 50 minutes pour charger à 80 % le pack de batteries d'une voiture électrique, à moduler en fonction de la puissance de charge et de la capacité du dit pack.Une fois sa propre batterie vide, CARL ira, de lui-même, se connecter au réseau électrique pour se charger avant de reprendre son travail.CARL ne pourra toutefois fonctionner qu'en site propre. Parking d'entreprise ou de grandes surfaces, le robot doit pouvoir disposer d'une zone adaptée à son usage, notamment pour qu'il puisse circuler entre les véhicules pour rejoindre les prises de charge.Pour commander la charge de votre véhicule, il vous suffira d'être stationné sur le parking équipé de robots CARL et de passer commande sur l'application mobile. Lorsque vous quitterez votre voiture, CARL viendra s'en occuper. Il utilisera alors les données GPS du parking et du véhicule pour réaliser la charge. L'application autorisera l'ouverture de la trappe de charge à l'arrivée du robot.Cette innovation aura de quoi faciliter le quotidien des utilisateurs de véhicule électrique. Sur les parkings équipés, CARL signera la fin du problème des bornes squattées par un véhicule thermique, par exemple.