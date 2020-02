Salon Auto Genève 2020 : Apex tease un concept de sportive 100% électrique

© Apex

Poids plume

Source : Carscoops

Pour le moment connu sous le nom de code AP-0, le véhicule doit être dévoilé avant l'ouverture au public, le 3 mars. Il suit l'AP-1, un autre concept dévoilé l'année passée par la marque.Le concept à venir ne pèserait que 1 200 kilos grâce à un châssis en fibre de carbone, d'après les informations fournies jusque-là par l'entreprise. Un poids léger comparable à celui de la BMW i3 et ses 1 195 kilos.Dans un communiqué, Apex a déclaré : «». Le véhicule 100 % électrique a été conçu par une équipe d'ingénieurs britanniques dirigée par Guy Colborne, un ancien concepteur de Daewoo et co-fondateur actuel d'Elemental Motor.Apex décrit son véhicule comme un «». Peu d'informations sont connues côté performances et il est impossible de s'appuyer sur celles de sa grande sœur car l'AP-0 est deux fois plus lourde que l'AP-1 (625 kilos). L'image de teasing que l'enseigne a fourni en dit évidemment peu sur son design, même si l'on devine l'allure d'un coupé. Contrairement à l'AP-1 et son toit ouvert, l'AP-0 possède manifestement un habitacle fermé.