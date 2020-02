MOTIV, la (toute) petite voiture électrique et autonome signée Gordon Murray

Léger et économique

Gordon Murray s'aventure hors des sportives

Source : SlashGear.

Baptisée MOTIV, ce véhicule amené à assurer un service de mobilité urbaine est entièrement électrique et autonome. Il doit être présenté pendant le Move 2020 qui se tient ces 11 et 12 février à Londres.MOTIV est un véhicule mono-place mesurant 2,537 mètres de long pour 1,31 mètre de large et 1,628 mètre de haut. Il est propulsé par un moteur électrique de 20 kW et un pack de batteries de 17,3 kWh refroidi par eau. Il affiche une autonomie de l'ordre de la centaine de kilomètres et des pointes de vitesse de 65 km/h. En termes d'accélération, il serait capable de passer de 0 à 62 km/h en 7,5 secondes.Si le communiqué mentionne le terme de «», la marque semble plus encline à parler de «» ou même de «» pour désigner ce modèle clairement dédié à la mobilité urbaine.GMD affirme que cette «».Il comprend aussi une technologie de charge CCS capable de recharger la batterie de 20 % à 80 % en 40 minutes. GMD annonce enfin un châssis essentiellement en aluminium extrudé, promettant que le poids de l'ensemble est inférieur à 450 kilos. Ce nombre n'inclut pas le poids des batteries, mais GMD affirme que MOTIV peut recevoir des batteries de petites dimensions sans que cela n'impacte son autonomie.GMD espère que son véhicule, qui est donc encore en période de test, sera prêt d'ici deux à cinq ans. Cela sera fonction, aux dires du constructeur, «». Pour sa conception, GMD s'est associé à Delta Motorsport et itMoves. Il a été en partie financé par le projet IDP14, un programme du gouvernement britannique qui vise à développer la filière du transport zéro émission.Depuis la création de Gordon Murray Automotive, l'ingénieur s'est intéressé à la question de la mobilité urbaine, sans pour autant oublier son domaine de prédilection. Certes, il a designé pour le compte de Yamaha la Motiv.e, un modèle au look et au nom proches de sa dernière création. Mais il a aussi travaillé sur la nouvelle génération de la TVR Griffith. Et surtout, il a présenté en juin dernier la T50, une supercar qui doit être produite en 100 exemplaires à partir de 2022. Bref, chassez le naturel, il revient au galop.