Volvo XC40 Recharge : révélé, son prix le rend éligible au bonus écologique de 3 000 euros

400 km d'autonomie

Huit coloris extérieurs

Source : Volvo car France

Rappelez-vous : le mois d'octobre 2019 avait été marqué par plusieurs sorties médiatiques signées Volvo . Le constructeur levait tout d'abord le voile sur le système multimédia du SUV XC40 animé par Android Auto. Un moyen pour les futurs utilisateurs d'accéder aux services du colosse aux quatre couleurs, de Google Maps à Google Assistant, en passant par le PlayStore. Quelques jours plus tard , l'entreprise suédoise révélait plus en détail les spécificités techniques de son quatre roues zéro émission : puissance de 408 ch, autonomie de 400 kilomètres et charge rapide (de 10 à 80 % en 40 minutes), sans que l'on découvre pour autant sa vitesse de pointe et son accélération.Le fait est que la firme nordique revient de plus belle en ce début de cru 2020, et ce, pour officialiser la grille tarifaire et l'ouverture des commandes de son modèle également décliné en hybride. Pour en profiter, apprend-on dans un communiqué de presse , les plus intéressés devront débourser la somme de 59 940 euros : un tarif loin d'être anodin au regard du bonus écologique français récemment modifié.En effet, au-dessus des 60 000 euros, plus aucune prime financière n'est attribuée par l'État. Ici, le Volvo XC40 Recharge P8 AWD, de son nom complet, profitera d'une aide de 3 000 euros. L'offre finale se compose également de huit coloris, «», est-il indiqué.