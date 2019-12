Au Royaume-Uni, les ventes de voitures électriques ont bondi de 228 % en un an

L'hybride a la cote

Une tendance globale à la hausse

Si les ventes mondiales de voitures électriques ont chuté de 10 % au troisième trimestre de l'année 2019 , la faute à une baisse significative enregistrée aux Etats-Unis et en Chine contrebalançant les bons chiffres européens, cette conjoncture ne se ressent pas pour autant du côté du Royaume-Uni. Pays dans lequel l'électrique et l'hybride ont le vent en poupe depuis maintenant onze mois. Comment en témoignent les chiffres publiés par la(SMMT), 156 621 voitures particulières neuves ont été immatriculées en novembre. Soit une baisse de 1,3 % comparé à l'année dernière. Pour autant, les véhicules zéro émission se portent à merveille : 4652 automobiles 100 % électriques commercialisées, soit une hausse de 228,8 % par rapport à l'an passé.Du côté des hybrides et hybrides rechargeables, les chiffres s'élèvent à 7038 et 4362, soit un bond respectif de 15 et 34,8 %. Au total, ces trois catégories regroupent ainsi 16 052 modèles électrifiés, soit 10,2 % des ventes totales au mois de novembre 2019. C'est un véhicule sur dix vendu. En d'autres termes, les Britanniques semblent progressivement jeter leur dévolu dessus.Les données sont d'ailleurs toutes aussi bonnes entre le mois de janvier et aujourd'hui : 32 911 voitures électriques ont séduit les utilisateurs, contre 13 970 sur la même période de l'année 2018. Même constat du côté de l'hybride : 92 909 (contre 79 852 l'an passé). Le bilan se veut plus contrasté pour l'hybride rechargeable : 30 254 (contre 38 553 l'an passé). La tendance globale n'en reste pas moins à la hausse.