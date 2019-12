La Jaguar I-Pace s'offre une meilleure autonomie via une mise à jour logicielle

Un cap symbolique

Pas la même chanson chez Audi

Source : Electrek

Après l'Audi e-tron, place à la Jaguar I-Pace. Dans un mail envoyé à ses clients, la firme d'outre-Manche indique avoir amélioré l'autonomie de son SUV électrique par le biais d'une mise à jour logicielle plus que bienvenue. Un propriétaire d'une Jaguar répondant au nom de Malcolm Bird n'a pas hésité à transférer le mail au média spécialisé Electrek , lequel évoque un «».», peut-on lire. Actuellement plafonné à 470 kilomètres, selon le site officiel de l'entreprise, le rayon d'action de la voiture de l'année 2019 gagne 37,5 kilomètres, pour ainsi dépasser la barre des 500 kilomètres et grimper à 507,5 kilomètres. Un cap symbolique toujours agréable à franchir.La marque de luxe compte également combler ses tous premiers clients, lesquels «» sur les Jaguar les plus anciennes. L'ensemble de ces nouveautés ne coûteront évidemment pas un centime aux utilisateurs. Un geste commercial qui tranche avec le positionnement d'Audi, dont les récentes améliorations sur son e-tron 55 quattro engendrent des coûts supplémentaires Le SUV zéro émission du groupe allemand voit en effet son autonomie prendre du galon - plus 25 kilomètres. Problème : pour en profiter, l'achat d'un nouveau e-tron est tout bonnement nécessaire. Les actuels propriétaires du véhicule ne peuvent donc pas en profiter comme il se doit, eux qui n'ont pourtant pas regardé à la dépense pour s'offrir un tel bébé commercialisé à plus de 80 000 euros.