Immatriculations : petit à petit, les voitures électriques font leur nid

Doucement mais sûrement

100 000 hybrides, c'est pour bientôt

Source : CCFA

Ces dernières années, les principaux constructeurs automobiles n'ont pas hésité à massivement investir dans les véhicules électriques, accord de Paris oblige. Tant et si bien que de nouveaux modèles zéro émission pointent régulièrement le bout de leur nez, séduisant toujours plus d'utilisateurs à travers le monde, l'Europe et la France. Bien que les grilles tarifaires trop onéreuses constituent encore l'un des principaux obstacles à l'achat.Le fait est que les voitures électrifiées gagnent du terrain d'année en année : le dernier rapport mis en ligne par le Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) nous permet de comparer la part des automobiles électriques sur le marché tricolore entre les dix premiers mois de l'année 2018 et 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette catégorie de quatre-roues gagne du terrain. Au même titre que les hybrides.Vous le constaterez par vous-mêmes : les chiffres restent encore dérisoires, mais reflètent une certaine tendance pour les années à venir. Entre janvier et octobre 2018, 23 084 immatriculations ont été enregistrées, constituant à l'époque 1,3 % du marché. Sur cette période susmentionnée au cours du cru 2019, les chiffrent grimpent à 1,9 %, pour 34 760 nouveaux véhicules électriques recensés.L'hybride progresse lui aussi à son rythme : 86 580 immatriculations, soit 4,7 % de parts de marché, sur les dix premiers mois de l'an passé, contre 99 727, soit 5,4 % de parts de marché, à l'heure d'écrire ces lignes. Le suspens n'a plus lieu d'être : la barre des 100 000 hybrides achetées en 2019 sera aisément dépassée.