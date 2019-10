Mazda : son premier véhicule électrique fuite la veille du Tokyo Motor Show

Portières antagonistes

Une autonomie qui laisserait à désirer

Source : Electrek

Que Mazda se positionne enfin sur l'électrique n'avait rien de secret. En juin dernier, le groupe japonais affichait ses ambitions en matière de mobilité zéro émission, matérialisées par l'annonce du lancement d'un premier modèle au cours de l'année 2020 . La marque asiatique a donc profité du mois de septembre pour teaser sa première automobile électrifiée à quelques semaines du Tokyo Motor Show.L'événement nippon au cours duquel l'entreprise souhaite révéler en première mondiale son dernier projet n'aura cependant pas, ou plutôt plus, l'exclusivité : une fuite révélant le design du MX-30, de son nom, se répand en effet comme une traînée de poudre sur Internet, rapporte le site spécialisé, citant. L'occasion d'apercevoir les lignes esthétiques de cesensiblement similaire au modèle de série.Comparé au mulet observé cet été, cette version affiche une calandre plus affinée. Positionné entre le CX-3 et la CX-5 en termes de dimensions, d'après la marque, le quatre-roues s'équiperait aussi de portières antagonistes, dont le sens d'ouverture est inversé par rapport à une portière classique.Selon les bruits de couloir, le SUV devrait s'équiper d'un moteur fournissant une puissance de 105 kW (142 chevaux), pour un couple de 264 Nm, le tout épaulé par une batterie de 35,5 kWh. Cette dernière lui conférerait par ailleurs une autonomie oscillant entre 190 et 225 kilomètres, soit un rayon d'action relativement faible par rapport à ses futures concurrentes électriques.