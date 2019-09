C'est au tour de Mazda de teaser un modèle 100% électrique au Salon Auto de Tokyo

Mazda will showcase the world premiere of its first mass-production battery electric vehicle at the 2019 Tokyo Motor Show. Learn more: https://t.co/pSYLOJwX9K pic.twitter.com/Pu4Fh1XFXM — Mazda Motor Euro PR (@MazdaNewsEU) 25 septembre 2019

Un véhicule plein de mystère

Vers une autonomie limitée ?

Sans passer par la case hybride, le constructeur japonais avait jusqu'ici préféré développer son propre système thermique, plus efficient, avec la conception du Skyactiv-X. La marque nippone voit désormais plus grand et officialise son premier modèle tout électrique.On en sait encore peu sur ce nouveau véhicule que Mazda dévoilera en avant-première au Salon de l'automobile de Tokyo lors des journées presse, le 23 octobre.En août, la marque avait utilisé un mulet pour tester son tout nouveau moteur électrique. D'abord aperçu grâce à des photos espion, le véhicule se présentait sous la forme d'un CX-30, visiblement équipé d'un moteur thermique, au regard de sa plaque d'immatriculation ; celle-ci commençait en effet par HG, alors qu'en Norvège, où la voiture a été aperçue, les plaques des véhicules électriques commencent par EL, EV ou EK.Selon, qui avait testé le mystérieux véhicule en août et confirmé au passage qu'il s'agissait d'un électrique, le prototype n'avait été équipé que d'une batterie de 35,5 kWh, soit nettement inférieure aux batteries de la Hyundai Kona Electric, dont la plus petite affiche 39 kWh. Or, si le nouveau modèle signé Mazda embarque effectivement cette batterie, il disposera difficilement d'une autonomie supérieure à 300 km.Avec aussi peu d'informations, il est complexe de prédire, à l'heure actuelle, l'aspect final de cette Mazda électrique. À peine peut-on se projeter sur son poids et sa taille, qui devraient être similaires aux mensuration du CX-30. Si ce gabarit et cette catégorie sont confirmés, la nouvelle Mazda pourrait alors devenir l'une des rivales de la future Peugeot e-2008.