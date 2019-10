Ford décrit son dispositif pour recharger ses véhicules électriques partout (ou presque)

© Ford

Charger sa voiture plus vite chez soi

125 000 bornes en Europe

Source : communiqué de presse

Les utilisateurs pourront se servir de l'applicationpour bénéficier de ces bornes.La première des deux annonces concerne la, un boîtier mural destiné aux domiciles des particuliers. Le communiqué lui accorde d'abord «», mais mentionne plus loin une puissance jusqu'à cinq fois supérieure à «»...Ford rappelle également que ses véhicules électriques pourront continuer d'utiliser des prises, et ne dépendront donc pas nécessairement de ces nouveaux équipements. Le communiqué précise que «».Ce nouveau boîtier doit donc permettre une recharge plus rapide d'un véhicule électrique depuis son domicile. En cela, ce sont des équipements de série se rapprochant de ceux de la LEAF de Nissan , qui est livrée avec deux prises : une pour la recharge standard à domicile et une autre pour les bornes de recharge rapide.La seconde annonce concerne le réseau Ionity et l'utilisation de l'application «». Ionity est un réseau de stations de recharge payantes appartenant au consortium du même nom. Il regroupe six constructeurs : Ford, Porsche, Volkswagen, Audi, BMW et Mercedes-Benz. D'après le communiqué, le réseau compterait 125 000 bornes réparties dans 21 pays d'Europe - le consortium compte, en outre, ouvrir 400 nouvelles stations d'ici fin 2020.Ces chiffres se veulent rassurant pour les futurs acheteurs de véhicules électriques : «», expliqueTed Cannis, le directeur de l'électrification mondiale chez Ford.Ford annonce que son application, désormais gratuite, pourra être utilisée pour trouver des bornes, payer la recharge de sa voiture et en surveiller le déroulement. L'application doit également intégrer une fonctionnalité, nommée: celle-ci gérera les itinéraires de manière à rendre les recharges plus pratiques et éviter les pannes.Enfin, Ford donne également quelques détails supplémentaires sur son futur SUV 100 % électrique inspiré de la Mustang et teasé une première fois en septembre. Celui-ci est bien prévu pour 2020, devrait compter sur une autonomie de 600 kilomètres et pourra récupérer 93 kilomètres d'autonomie en 10 minutes via la charge rapide.