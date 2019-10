La version électrique de l'Opel Corsa devrait entrer en production début 2020

© Opel

Une production en Espagne dès 2020

© Opel

© Opel

Source : Electrek.

La Corsa E s'inscrit dans le "Blitz" d'Opel, la stratégie d'électrification de la flotte prévoyant que l'ensemble de ses modèles dispose d'une version électrique d'ici 2024.Ce n'est pas la première annonce concernant cette Opel Corsa E : la voiture a été annoncée en juin 2019 , et des photos de son intérieur ont été dévoilées au mois d'août.Nous savions également déjà son prix, celui-ci démarrant à. En revanche, l'annonce du P.D-G d'Opel Michael Lohscheller nous apprend que la production démarrera à Saragosse, en Espagne. La Corsa E offrira trois modes de conduite (Normal, Eco et Sport) et pourra passer de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Il s'agira là de la sixième génération de la Corsa, une voiture qui s'est vendue, d'après les dires de Michael Lohscheller, à