Audi tease un nouveau concept électrique e-Tron

Audi : un nouveau modèle e-tron bientôt ?

Source : CarScoops

Sur une photo de famille e-tron mise en ligne récemment par Audi, affichant l'e-tron, le Q4 e-tron et le e-tron GT Concept, on peut découvrir, en arrière-plan, un nouveau modèle électrique à venir.Selon certaines sources, ce nouveau modèle serait très similaire à une Audi A7 Sportback, et assemblé à partir de la plateforme modulaire PPE, mise au point conjointement par Audi et Porsche.Audi a évidemment pris le soin de recouvrir partiellement ce nouveau modèle, laissant simplement fuiter une partie de sa calandre, ainsi que la silhouette générale plutôt sportive de la voiture. Reste à savoir maintenant quand Audi dévoilera officiellement cette nouvelle e-tron. Patience donc...