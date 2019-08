Polestar 2 : tout ce que l’on sait de la berline fastback électrique, rivale de Tesla

Design extérieur

Après s'être essayé à l'hybride rechargeable avec sa coupée, le fabricant spécialisé dans les véhicules électriques à hautes performances a franchi le cap duen présentant la successeur de la première nommée, la. Devenue indépendante en 2017, la marque reste tout de même sous le giron de, principal actionnaire de l'entreprise.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette Polestar 2 souhaite frapper un grand coup sur le créneau de l'électrique. Pour ce faire,s'est attelée à concevoir un véhicule zéro émission capable de mettre des bâtons dans les roues de Tesla , dont elle s'inspire d'ailleurs en partie. Pour la première fois exhibée dans le cadre du salon automobile de Genève 2019, la Polestar 2 a clairement fait son effet.Présentée par Polestar comme une berline- car marquée par une ligne de toit qui descend jusqu'à l'arrière du modèle -, laaffiche tout de même. Ce bicorps à cinq portes se distingue notamment par son toit panoramique, mais aussi et surtout par sa signature lumineuse arrière, venant déborder (partie supérieure) et même traverser (partie inférieure) l'ensemble du coffre.L'habitacle de la Polestar fait logiquement penser à celui des Tesla :. Un large écran tactile de 11,15 pouces s'invite entre le passager avant et le conducteur, lequel est épaulé par un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. Pour l'occasion, les équipes de la firme ont voulu faire de leur modèle un produit véritablement, doté de matériaux savamment choisis.» composent ainsi l'intérieur. À noter également la présence d'située dans la partie avant de la console centrale, etBasée sur la) de Volvo, la Polestar 2 s'équipe d'un- un sur chaque essieu - de 150 kW, pour une puissance cumulée de 300 kW, soit 407 chevaux, et un couple de 660 Nm. De quoi lui permettre d'. Sa vitesse de pointe n'a cependant pas été communiquée.Sa batterie en lithium-ion de 78 kWh lui offre quant à elle une. Polestar loue d'ailleurs sa petite taille, laquelle permet de réduire «», pour une expérience utilisateur très silencieuse. L'ajout duest un plus : lorsque le conducteur lâche l'accélérateur, alors le véhicule freine de lui-même.Au moment de sa livraison, la Polestar 2 sera accompagnée d'un chargeur embarqué de 11 kW. Mais la marque n'a publié aucun temps de référence en termes de chargement. La compatibilité avec une charge rapide de 150 kW est en tout cas de mise.C'est l'un des grands points forts de la Polestar 2 : son. Son atout principal réside dans son système d'info-divertissement propulsé par Android , lequel contient notamment Google Assistant, Google Maps et Google Play Store est, par exemple, envisageable.Une application dédiée a logiquement été développée par le groupe, sur laquelle l'utilisateur retrouvera l'ensemble des informations de sa voiture. Mais surtout, cette dernière est capable de(position des sièges et des rétroviseurs, applications utilisées), en les configurant automatiquement au moment où celui-ci pénètre dans l'habitacle.Outre le système sonore intégré fourni par le spécialiste Harman Kardon, des capteurs nichés dans les sièges sont en mesure de détecter la présence du pilote, et de mettre en marche le véhicule dans la foulée. Enfin, les», peut-on lire sur la fiche produit En premier lieu, sachez qu'una été intégré à l'offre, comprenant des freins Brembo, des jantes spécifiques de 20 pouces et des amortisseurs Öhlins. Produite en Chine à partir de 2020, lafera dans un premier temps l'objet de précommandes ouvertes sur son site officiel, et uniquement disponibles pour une petite poignée de pays,La Chine, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Grande-Bretagne font partie des premiers élus. Au départ, seule la version «» sera disponible pour les plus intéressés, au prix de, avant que la version de base ne débarque plus tard au prix de