Honda : une nouvelle plateforme électrique pour des véhicules plus grands

Crossover et berline au programme

Pas avant 2025

S'adapter, la clé du succès. Le fabricantcherche à consolider sa place sur le créneau de l'électrique partout dans le monde, de l'Asie à l'Europe en passant par les Etats-Unis. Sur le Vieux Continent, la firme asiatique va, par exemple, introduire sa prochaine citadine zéro émission dans le courant de l'année 2020, la Honda e , pour tenter de séduire un public sensible au stylede son modèle. Un sacré pari.Mais son produit ne devrait pas pour autant traverser l'Atlantique pour s'inviter au Pays de l'Oncle Sam. Un marché que le groupe vise bel et bien, à condition d'établir une stratégie plus pointue. Cette dernière s'articule autour d'unespécialement construite pour permettre de concevoir des, apprend-on dans les colonnes d'À l'avenir,intégrera ainsi à son catalogue américain des quatre roues zéro émission plus imposantes en matière de gabarit, mais surtout équipées de. Conséquence : l'autonomie bondira vers le haut. «», a d'ailleurs déclaré, chargé du développement de la motorisation chez Honda.L'idée serait donc de déployer des véhicules appartenant par exemple à la catégorie des, mais aussi des, toujours selon. Des modèles capables d'assumer des «», précise, ingénieur en chef du pôle électrique de la marque asiatique, qui ne verront cependant pas le jour avant quelques années. Honda espère achever le développement de la plateforme avant 2025.