Le constructeur automobile Uniti ouvre les précommandes de sa One en Founders Series

La Uniti One en édition limitée

Une urbaine électrique et connectée

Source : Electrive

Il s'agira évidemment d'une édition limitée, qui permettra aux acheteurs de se pavaner au volant de ce véhicule électrique atypique avant tout le monde.Parce qu'il n'y a pas que la nouvelle Renault ZOE dans la vie, le constructeur suédoiscompte bien installer sasur le marché de la voiture électrique. Un petit bolide très urbain, de 900 kg, que l'on peut désormais pré-commander sur le site officiel du constructeur, contre la somme de 149 euros.Le modèle de série devrait être présenté dans le courant de l'année et commercialisé dans la foulée, avec un ticket d'entrée fixé àpour la version de base etpour la version « premium ».Le constructeur devrait produire son bolide sur différents continents, en Australie notamment, mais aussi en Inde, ou encore au Royaume-Uni. Uniti espère notamment écouler 500 000 unités de sa One en Inde d'ici 2024.La petite Uniti One devrait, selon les données constructeur, disposer d'. La charge rapide sera de la partie, avec la possibilité de passer de 20 à 80 % de charge en 25 minutes.Tout cela reste toutefois à confirmer, puisqu'il ne s'agit pas encore des spécificités officielles du bolide, mais bien des objectifs visés par la start-up suédoise.Côté performances, elle devrait être capable de filer jusqu'à. La One disposera de deux moteurs électriques, qui distribueront la puissance aux roues arrière du véhicule.Enfin, les plus observateurs auront remarqué que la petite One ne permet d'accueillir que deux passagers seulement.