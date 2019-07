Bentley tease l’EXP 100 GT, un concept zéro émission (mais peut-être pas électrique)

Des théories contradictoires

Pas avant 2025 ?

Source : Electrek

fait monter la sauce. Pour ce faire, rien de mieux qu'un petitmatérialisé par un communiqué de presse officiel et une courte vidéo pour le moins énigmatique. Pour en apprendre davantage, rendez-vous le mercredi 10 juillet 2019, date à laquelle la filiale de Volkswagen lèvera le voile sur son, un concept zéro émission aux airs plus que luxueux, à l'occasion des 100 ans de la marque.Mais une question demeure : ce véhicule s'équipera-t-il d'une? Le communiqué publié par le groupe ne mentionne pas une seule fois le terme « électrique », laissant planer un doute quant à la composition de sa future fiche technique, comme le note Electrek. Le média spécialisé cite en revanche deux homologues britanniques qui y vont de leur théorie.D'après le Daily Mail , le véhicule épousera les joies de l'électrique, non sans proposer, que Bentley évoque d'ailleurs dans son CP. Autocar émet un avis diamétralement opposé : selon lui, l'EXP 100 GT proposera une, et non uniquement électrique, propulsée à l'hydrogène Le fait est que la firme d'outre-Manche ne devrait pas introduire une voiture électrifiée, si l'on se réfère aux informations d' Automotive News publiées en octobre 2018. Mais après tout, l'EXP 100 GT pourrait prendre la forme d'un concept ou prototype électrique que le groupe utiliserait d'abord comme une vitrine technologique.Réponse le 10 juillet prochain.