Voiture électrique : une panne de charge géante repérée sur le réseau français

Des incidents qui se répètent

Source : Chargemap

Il y a eu du rififi au pays des bornes de. Du samedi 8 au lundi 10 juin inclus (ce mardi 11 juin, le service était rétabli), plus d'une quinzaine de réseaux de charge gérés par l'opérateur SPIE sont restés. Une coquille qui ne fut pas la bienvenue en ce week-end de Pentecôte, toujours très dense sur les routes.Selon ChargeMap, un «» a touchésitués dans les départements du Morbihan, de la Meuse, du Haut-Rhin, de l'Yonne, de la Nièvre, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drome, de l'Ardèche, de l'Isère et de la Haute-Savoie. Au total, ce sontqui ont été touchées.De nombreuses stations de recharge ont été touchées parqui s'était même étendue à l'ensemble des opérateurs de mobilité. Le 3 mai dernier, ChargeMap avait déjà relayé un incident frappant une dizaine de réseaux, qui n'avait pris fin que le 6 mai.Ces événements, pas si isolés donc, vont à terme poser un problème majeur de disponibilité si les infrastructures ne sont pas optimisées, la hausse du nombre de véhicules électriques entraînant mécaniquement une plus grande sollicitation des bornes.