Toyota dévoile le design de ses futures voitures électriques

Six nouveautés d'un coup !

De la micro-mobilité aussi

Pendant de nombreuses années,a refusé l'idée que le futur de l'automobile se conjuguerait avec l'. Pourtant, le groupe japonais a été un pionnier de l'hybride dès 1997 avec sa. Après avoir réalisé son erreur, le n°1 mondial se met dans la course, avec l'objectif d'. À l'horizon 2030, Toyota veut atteindre 4,5 millions d'hybrides par an et 1 million d'électriques et électriques à pile combustible. Plus radical, aucune thermique ne serait en vente d'ici 2050 pour atteindre le « 0 CO2 ».L'industrie automobile est d'habitude très frileuse à dévoiler ses plans, surtout d'une manière aussi concrète. Alors que 90% des modèles passent par des teasers sur des mois, icimet toutes ses cartes sur table. Ainsi, le constructeur présente six designs pour six prochaines nouveautés, afin deL'accent est d'abord mis sur les, comme le montre l'image d'illustration. Le premier véhicule semblerait être, le second se révélant familial, taillé pour sept places. La marque pense également aux véhicules utilitaires, avec un compact trois portes, une version concurrente du futur. ou desetCes véhicules très différenciés auront un point en commun. Ils devraient tous disposer d'une plateforme identique, annoncée la semaine dernière. En effet,pour le développement de ses électriques. Si Toyota fournira la chaîne de traction électrique, son compatriote mettra à disposition son expérience sur les transmissions intégrales.Les deux modèles centraux sont plus compacts et seront réalisés. L'un est de la taille d'une Corolla typée crossover, l'autre évoque un break plus imposant, sorte d'alternative à l'ancienne berline Avensis. Côté batterie, les Chinois CATL et BYD seront présents, tout comme Panasonic et EV Energy.ne perd pas de vue l'assistance pour. Deux prototypes sont présentés pour, en même temps qu'une trottinette électrique qui affiche une configuration à trois roues. Pliable et à batterie amovible, cette dernière sera lancée en 2020 et autorisera 14 km d'autonomie, et 10 km/h maximum.Une, issue du concept-I-Ride, est programmée en série pour 2020. Cette trois portes d'environ 2,50 m, avec 100 km d'autonomie mais limitée à 60 km/h, ira concurrencer la Smart Fortwo EQ. Elle aura également sa dérivée pour les livraisons et flottes professionnelles administratives.Enfin, pour les plus larges véhicules et fourgons, Toyota. Comme la berline Mirai ou les futurs bus et camions, le système àpropose une meilleure autonomie que l'électrique et