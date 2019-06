Chine : fin des quotas d'immatriculations pour booster les ventes de voitures électriques

Des règles à côté de la plaque

Un assouplissement des quotas pour passer à la vitesse supérieure

Source : Electrek

En, de nombreuses mégalopoles sont confrontées à d'importants problèmes de pollution atmosphérique et d'encombrement du trafic routier. Pour lutter contre ces phénomènes, les villes peuvent mettre en place deslimitant le nombre d'immatriculations de véhicules neufs. Ainsi, l'an dernier, Pékin comptait trois millions de personnes (!) en attente d'une plaque.Dommage collatéral de ces mesures plutôt écologiques : les ventes dese trouvaient contrariées par de telles limitations. En 2018, toujours dans la capitale chinoise, seules 60 000 plaques ont été accordées à ces véhicules moins polluants Certains fabricants ont bien essayé de. Par exemple, Tesla a proposéde plaques d'immatriculation aux futurs acquéreurs d'une Model 3 à Pékin. Mais la légalité du service a été mise en question et, dans le doute, le constructeur américain a préféré faire marche arrière.Bonne nouvelle pour les acteurs de l'électrique : le gouvernement chinois a décidé de leur venir en aide. La Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) a en effet indiqué que les quotas d'immatriculations. De plus, les autorités locales n'auront plus la possibilité d'ajouter de nouvelles restrictions concernant l'achat de voitures.Ces nouvelles mesures devraient s'appliquer pour 2019 et 2020. Cela devrait permettre aux constructeurs automobiles de se concentrer sur leurs modèles électriques, sans devoir chercher d'astuces pour augmenter les immatriculations chinoises.