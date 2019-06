En fuite, le design de la Renault Zoé 2 se dévoile

La nouvelle génération de Zoé en avance ?

Source : Foro Coches

devrait très bientôt officialiser une nouvelle version de sa célèbre, la citadine électrique qui se hisse au sommet des ventes (de voitures électriques) en Europe depuis le début de l'année.Attention toutefois, il ne s'agit pas (encore ?) de retrouver une nouvelle Renault Zoé totalement renouvelée. L'objectif ici est de proposer. Pas question de révolutionner le style de la voiture donc, avec les risques que cela pourrait engendrer chez les automobilistes.Ainsi, si l'on se fie à cette première image qui a fuité sur le Web,, avec notamment un nouveau bouclier et de nouveaux feux. L'ensemble parait un chouia plus «».À bord, la nouvelle Renault Zoé devrait toutefois évoluer un peu plus franchement, en s'inspirant de la nouvelle Renault Clio 5. On devrait ainsi y retrouver. Un système de mise à jour à distance sera également de la partie.Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines pour tout savoir, officiellement cette fois, de la future Renault Zoé, qui pourrait déboulerEn mars dernier, Renault lançait les premières expérimentations à grande échelle de charge électrique réversible, avec une flotte de 15 Zoé.