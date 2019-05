Audi envisage de ne plus proposer qu'une version électrique de sa TT

Vers une Audi TT électrique ?

Exit Audi R8, bonjour Audi A8 électrique

Source : Autonews

En effet, selon le président d', Bram Schot, cette mêmepourrait être remplacée bientôt par un nouveauplus... «».C'est à l'occasion de la dernière assemblée générale du groupe que son président a tenu à confirmer. Malgré une aura toujours très positive, l'Audi TT n'a plus le vent en poupe (commercialement parlant), si bien que le constructeur aurait écoulé moins de 10 000 exemplaires en Europe l'an dernier... et moins de 1300 aux Etats-Unis...Lad'Audi TT (lancée en 2014) sera donc visiblement la dernière, Audi étant davantage tourné vers l', avec la ferme intention de proposer pas moins de. Bram Schot indique ainsi vouloir remplacer l'Audi TT par «».À noter que la très sportive, dotée d'un surpuissant bloc V10, ne serait, elle,. Pour le géant allemand, la volonté est deet, par conséquent, d'éliminer les modèles qui ne sont pas (ou plus) rentables. Récemment, Audi confirmait la déclinaison « hybride rechargeable » de ses Q5, A6, A7 et A8 Le PDG d'Audi a également annoncé : «».Rappelons que le constructeur propose déjà son SUV e-tron 100% électrique , et qu'il vient tout juste de dévoiler une toute nouvelle version hybride de son Q5