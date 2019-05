L'Audi e-tron obtient 5 étoiles au test Euro NCAP

Un crash-test cinq étoiles pour l'Audi e-tron

Le célèbre organisme(pour European New Car Assessment Program) vient d'attribuerau crash-test du nouveau SUV. Ce dernier se voit attribuer la note de 91 % en ce qui concerne la sécurité des passagers adultes.L'organisme met en avant la capacité de l'Audi e-tron àle conducteur, comme les passagers, dans (à peu près) tous les types de collisions. En ce qui concerne la sécurité des enfants, le SUV reçoit la note deL'organisme souligne également les différentes options de sécurité de l'Audi e-tron, comme la détection des piétons ou le suivi de trajectoire.Une excellente nouvelle pour le groupe Audi, qui expliquait récemment pourquoi son e-tron disposait d'un système de recharge plus efficace que celui de la concurrence et qui va donc également pouvoir mettre en avant son côté sécurisant.