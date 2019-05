Audi e-tron : avec un système de recharge "de référence" ?

La courbe de charge

Une gestion thermique primordiale

Source : Audi.

Selon Audi, si le facteur temps ne joue pas forcément un rôle majeur dans la recharge électrique d'un véhicule, ce dernier se doit malgré tout d'être suffisamment rapide, notamment dans le cadre des longs trajets.C'est pourquoi le constructeur allemand a tenu à expliquer, en détails, comment le processus de recharge de l'e-tron se démarque de la concurrence.Ainsi, dans des conditions idéales, la voiture charge de 5 à 70% au seuil de la puissance maximale, avant que la gestion intelligente de la batterie ne baisse les niveaux de courant. Cela bien sûr, afin de protéger les cellules lithium-ion et d'allonger le cycle de vie.Selon Audi, «». De cette manière, l'Audi e-tron pourrait récupérer 80% de batterie en 30 minutes environ.A cela s'ajoute également un système de gestion thermique «». En effet, le système de refroidissement par liquide garantit que la température de la batterie reste dans la plage optimale de 25 à 35 °C, même à des niveaux de contrainte élevés ou à des températures basses.Ce qui promet des performances de charge et de conduite élevées, et empêche également les cellules d'être soumises à des contraintes excessives.Evidemment, la puissance de charge est primordiale, mais la disponibilité de bornes de charge est lui aussi un facteur clé d'une mobilité électrique illimitée et pratique. Avec son service de charge e-tron dédié, Audi propose actuellement environ 100 000 points de charge dans 17 pays en Europe. A cela s'ajoutent les 400 stations (en 2020) du réseau de charge rapide IONITY.Bref, autant d'éléments qui, dans l'environnement concurrentiel actuel, font dire à Audi que «».