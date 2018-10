eCOPO Camaro, une supercar électrique Chevrolet taillée pour les courses de dragster

Puissance de 700 chevaux

400 mètres en 9 secondes

Si de nombreux constructeurs s'attellent à développer des véhicules électriques urbains destinés au grand public - le Mondial de l'Automobile 2018 l'atteste -, d'autres se laissent tenter par des projets certes aussi ambitieux, mais également plus atypiques. C'est par exemple le cas de l'entreprise américaine Chevrolet, filiale de General Motors depuis 1918, à l'origine d'un véhicule électrique destiné au courses de dragster.L', de son nom, a été développé aux côtés de Hancock et Lane Racing, deux équipes du sport mécanique précédemment cité et très populaire outre-Atlantique. L'idée était de fabriquer un produit capable de rivaliser avec les meilleures voitures à moteur thermique. Aujourd'hui, une première version se trouve en phase de test, apprend-on dans un communiqué de presse officiel , avant que des améliorations aient lieu au fil des prochaines semaines.Les lecteurs avertis auront remarqué que cette version électrique fait directement référence à la Copo Camaro de 1969, elle aussi dédiée au. La compagnie basée à Detroit lui a donc logiquement attribué des composants hauts de gamme : deux moteurs BorgWarner HVH 250-150, lui conférant une puissance de 700 chevaux. A titre de comparaison, la Porsche Taycan atteint les 600 chevaux. Aucune information sur l'autonomie de ses batteries n'a en revanche été publiée.« Chevy », du surnom de l'entreprise, assure que l'eCOPO est capable de parcourir une distance de 400 mètres en l'espace de 9 secondes seulement. Une distance loin d'être anodine, puisqu'elle correspond en effet à un quart de mile, soit le chemin parcouru lors d'une course de dragster dont le départ se fait à l'arrêt. Le but est d'atteindre une distance préétablie (en général de 402, 305, ou 201 mètres) le plus rapidement possible. Sur ce point, eCOPO Camaro Concept semble être à la hauteur.