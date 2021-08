Le Genesis GV60 électrique va bénéficier de la recharge sans fil

Concrètement, pour permettre à ce système de recharge de fonctionner, il faut disposer d'une plaque à même le sol incluant une première bobine, tandis qu'une autre bobine doit être installée sous le véhicule et reliée à la batterie. Une fois branchée sur secteur, la plaque délivre ainsi l'électricité au véhicule par champ magnétique, permettant de se passer du traditionnel câble. Une innovation déjà popularisée pour la recharge de certains smartphones compatibles.

La voiture avertit que la recharge est en cours via l'écran central à l'intérieur de l'habitacle, et indique notamment si le véhicule est bien placé au dessus de la plaque. Cela s'inscrit dans la continuité du déploiement de la nouvelle norme J2954, mise au point par SAE International pour la recharge sans-fil des véhicules à l'arrêt, avec trois vitesses de recharge potentielles allant de 3,7 kW (WPT1), 7 kW (WPT2) et 11 kW (WPT3). De son côté, WeTricity affirme que la recharge pourrait atteindre des seuils d'efficacité compris entre 89 et 94 % pour une garde au sol de 10". Suffisant pour convaincre ?