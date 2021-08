Si la Formule E a été un succès pour Mercedes, il est l'heure de concentrer ses ressources sur les véhicules de série

Officieusement, c'est certainement le coût de développement et de production de la troisième génération de voitures de course 100 % électriques suffisamment performantes pour s'imposer en Formule E qui est en cause. Car, comme pour Audi et BMW, les sommes deviennent trop importantes pour devenir rentables, l'engouement pour la Formule E n'ayant pas encore atteint celui pour la Formule 1.