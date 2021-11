Après Pokemon GO, Niantic a confié à Fold le développement d'un jeu permettant de capturer des Bitcoins dans le metaverse

Pour son nouveau jeu, John Hanke, le P.-D.G. de Niantic, annonce un « metaverse du monde réel » qui s’oppose au metaverse de Mark Zuckerberg qu’il qualifie de « cauchemar dystopique ». Pas de casque de réalité virtuelle , le créateur de Pokémon Go préfère le smartphone et la réalité augmentée.

« Chez Niantic, nous pensons que les humains sont les plus heureux lorsque leur monde virtuel les conduit à un monde physique. Contrairement à un metaverse de science-fiction, un metaverse du monde réel utilisera la technologie pour améliorer notre expérience du monde tel que nous le connaissons depuis des milliers d'années. »

Will Reeves, le P.-D.G. de Fold, explique que le but de Fold AR est de trouver des cubes de code binaire et de les « tapoter » afin de miner du Bitcoin. Ces cubes renferment des Satoshis, une unité de Bitcoin qui équivaut à 0,00000001 Bitcoin, soit environ 0,00048 euro au taux actuel. Le jeu permettra donc aux utilisateurs et utilisatrices de repartir avec des crypto-monnaies à la manière d’un play to earn . Une façon de rendre cet univers plus ludique et accessible à toutes et tous.