Switch, PS4, Xbox One, PC...Nos 6 tests de jeux vidéo les plus lus en 2019 !

» La Switch ne pouvait pas se passer de l'une des pépites de l'univers Nintendo. Pour cette trois!ème aventure, Luigi retrouve son aspirateur à fantômes et va devoir arpenter des niveaux toujours aussi inventifs. Les développeurs de Nintendo n'ont rien perdu de leur folie douce et de leur créativité pour un jeu aussi beau que fun, seul ou en coopératif.Ce remake de cette deuxième aventure à Racoon City était tout autant attendue que redoutée. Capcom avait un poids énorme sur les épaules en annonçant son remake qui devait proposer une nouvelle expérience graphique, tout en gardant l'ADN du titre sorti sur PS1. Défi relevé pour l'éditeur, qui dépoussière son classique, lui offre une seconde jeunesse d'un point de vue graphique et apporte un certain nombre de nouveautés.Dernier épisode de la trilogie, Metro Exodus était clairement l'une des plus grosses attentes de l'année.Beau à tomber par terre, l'aventure s'avère véritablement immersive, malgré un gameplay un peu de deçà des attentes. Malgré quelques petits accrocs narratifs, le titre reste une expérience à ne louper sous aucun prétexte.Le dernier titre de Remedy était un peu passé sous les radars et pourtant s'impose comme l'un de nos titres de l'année, ni plus ni moins. La mise en scène et le scénario sont maîtrisés par les équipes du développeur qui propose également un lever-design de grande qualité. Seuls quelques problèmes de gameplay se font ressentir mais sont très vite oubliés face à la qualité de sa narration. On en redemande !BioWare était très attendu après la présentation d'Anthem, son méga blockbuster. Si graphiquement le jeu tient toutes ses promesses et que son univers est passionnant à découvrir, le titre a provoqué la colère de nombreux joueurs à cause de bugs en cascade et son manque de contenu. Le studio travaillerait d'arrache-pied à une grosse mise à jour pour maintenir en vie son jeu service et proposer une expérience plus aboutie.Evidemment, l'on parle de la version PC sortie cette année du chef d'oeuvre de Rockstar Games. L'éditeur a revu sa copie à commencer par une partie graphique sublimée. L'écriture et la mise en scène restent un sommet du genre, notamment en poussant la résolution jusqu'à la 4K pour les machines les plus puissantes. Définitivement la version la plus aboutie d'un jeu qui marquera ces dernières années.