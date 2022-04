Test Philips PicoPix MaxTV : un vidéoprojecteur que vous aurez envie d'emmener partout

L’image est douce par défaut avec les sources non Full HD, non pas qu’elle manque de définition, mais c’est comme s’il y avait une sorte d’aplat pour estomper trop de détails et de netteté et ainsi mieux faire passer la compression. En full HD, la plupart des caractéristiques de l’image sont respectées et l’on ressent que le MaxTV donne son maximum. Lorsque l’image est lumineuse, on en prend plein les yeux avec une colorimétrie éclatante et un excellent contraste dans les hautes lumières. Il y a quelques marches d’escalier sur les dégradés, mais rien de grave. Les panoramiques sont souvent hachés, c’est là aussi le lot de beaucoup des mini projecteurs.

En revanche, les noirs sont complètement bouchés. Même en effectuant nos tests en soirée, il y a un manque cruel d’informations dans les parties les plus sombres de l’image qui se mélangent pour ne faire qu’une vaste zone sombre uniforme plus grise que noire. C’est là le plus gros défaut de ce PicoPix MaxTV. Car sur tout le reste, et sans avoir à perdre des heures dans les réglages à l’aide d’outils spécifiques, qui sont de toute façon limités ici, l’image est vraiment belle. Même sans être un expert, vous avez peu de chance de vous retrouver avec une image totalement faussée.