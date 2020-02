YouTube : plus de 100 milliards de vues pour les influenceurs francophones en 2019

Squeezie (©YouTube)

Une forte croissance des vues chez les youtubeurs francophones

L'humour et le gaming à couteaux tirés

Le groupe média français Webedia, très puissant sur le web avec des marques comme Allociné ou Jeuxvideo.com, est aussi connu pour son accompagnement d'influenceurs depuis plusieurs années. Ce fut l'occasion, pour lui, de livrer une analyse complète des audiences des créateurs francophones sur YouTube, en collaboration avec Tubular, une société américaine qui possède un outil permettant d'obtenir toutes les audiences de la plateforme vidéo de Google.En 2019, la France a franchi un cap pour le moins impressionnant, puisque l'analyse fait état de 103 milliards de vues pour les youtubeurs francophones, soit 36 % de plus qu'en 2018. Outre le nombre annuel de vues, les abonnements ont aussi considérablement progressé en 2019, avec 900 millions d'abonnés aux chaînes des créateurs actifs (qui seraient 7 700), contre 775 millions en 2018.Une preuve que les youtubeurs, certes de plus en plus nombreux, continuent de fédérer et d'accroître leur communauté grâce, en partie, à la révolution des usages et à une consommation accrue de la plateforme vidéo.YouTube reste par ailleurs un média engageant davantage ceux que l'on appelle les, avec des commentaires,et partages émis par les 18-24 ans (31,7 %) et les 25-34 ans (33,3 %) principalement.Chez les youtubeurs, Squeezie s'empare du leadership avec 14 millions d'abonnés, devant Cyprien (13,5 millions) et Norman fait des vidéos (11,8 millions). Avec 6,3 millions d'abonnés, Lama Faché fait un bond (+3) pointe à la 6e place du top 10 créateurs en abonnements.Au niveau des thématiques, avec 14 milliards de vues, l'humour reste le favori des internautes, bien que sous la menace des youtubeurs gaming (13 milliards de vues), les chaînes people (11,9 milliards), kids (7,1 milliards) et sports (2,8 milliards) étant assez nettement distancées.Si nous nous attardons un instant sur le gaming, on peut remarquer qu'avec 530 millions de vues en 2019, Furious Jumper conserver sa 1ère place, suivi de Michou (423 millions de vues) et de... Squeezie Gaming, qui grimpe de 17 places et réalise la meilleure progression en termes de vues en 2019 (sur la partie gaming), avec 247 millions de vues supplémentaires.