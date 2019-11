YouTube traite le problème de la démonétisation en modifiant son système publicitaire

Publicités spécifiques

Avec le même objectif, l'entreprise a annoncé tester un système de monétisation pour les contenus dits « sensibles ».Cette mise à jour est évoquée dans la lettre ouverte que la P.D.-G. de YouTube Susan Wojcicki publie chaque trimestre.À l'heure actuelle, les créateurs de vidéos dont le contenu est jugé sensible peinent à trouver des annonceurs. The Verge cite l'exemple de Philip DeFranco, un vidéaste américain commentant l'actualité, et dont la chaîne YouTube compte 6,4 millions d'abonnés. L'homme dit rencontrer des difficultés à trouver des annonceurs en raison des thèmes qu'il aborde (notamment des sujets à caractère politique). Il souligne que les chaînes YouTube appartenant à des médias comme la CNN ou MSNBC diffusent pourtant des publicités alors qu'elles évoquent ces mêmes thèmes.Susan Wojcicki explique vouloir remédier à ce genre de situations. Elle écrit : «».Cette nouvelle promet à certains vidéastes de pouvoir renouer avec la monétisation de YouTube. Les chaînes portées sur le jeu vidéo, par exemple, ont été particulièrement touchées par les questions de démonétisation. Susan Wojcicki déclare : «». Dans une interview réalisée plus tôt ce mois-ci, la présidente s'était également montrée rassurante, précisant que le jeu vidéo n'était pas considéré comme un sujet sensible par les annonceurs.Pour beaucoup, les règles de YouTube autorisant une monétisation restent obscures. D'après une enquête rapportée par The Verge , la plateforme démonétiserait des vidéos mentionnant simplement les termes « gays » ou « lesbiennes ». Ce flou sur la définition d'un contenu sensible apporte un stress supplémentaire aux créateurs de contenus. Une importante proportion d'entre eux serait déjà en