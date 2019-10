Youtube est préféré à Netflix chez les jeunes américains

© Alexey Boldin / Shutterstock.com

Netlfix, à la traîne malgré ses six millions d'abonnés français

Source : CNBC

La plus grande diversité des vidéos susceptibles d'intéresser les jeunes expliquerait la prévalence de Youtube, alors que Netflix traverse une période difficile Le sondage a été réalisé par la société Piper Jaffray auprès de 9 500 adolescents américains dont l'âge moyen se situe entre 15 et 16 ans. D'après celui-ci, 37 % de ces jeunes préféreraient ainsi la plateforme de Google, devant Netflix (35 %). L'agence explique cette différence par le plus grand nombre de contenus variés : vidéos musicales ou liées au jeu vidéo, vidéos d'influenceurs plus ou moins liés aux réseaux sociaux, etc. Autant de contenus susceptibles d'intéresser les adolescents.Netflix perd ainsi dans son propre pays une position de leader, après avoir dépassé la barre des six millions d'abonnés français en septembre , et ce malgré une augmentation de ses tarifs. Le service a enregistré une chute de 27 % de ses actions en l'espace de trois mois, subissant le lancement de plateformes de streaming concurrentes comme Disney +