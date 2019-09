YouTube fait machine arrière sur les critères du statut « vérifié »

Les excuses de la grande patronne

Source : TWSJ

Il y a quelques jours, nous vous informions d'un changement de poids dans le processus de validation des chaînes YouTube. Dès qu'un utilisateur parvenait à se constituer une communauté de 100 000 abonnés, il pouvait théoriquement prétendre à l'obtention du statut « vérifié », sésame suprême pour tout créateur de chaîne. La filiale de Google voulait alors durcir les conditions, de façon notamment à éradiquer les faux comptes de la plateforme. Les nouvelles conditions, jugées pénalisantes par de nombreux utilisateurs, ont finalement poussé YouTube à faire marche arrière.Avec les nouvelles conditions, de nombreux utilisateurs allaient perdre leur certification, ce qui a manifestement engendré une vague importante de protestations. YouTube a fini par plier sous la pression et a annoncé que les titulaires d'un compte YouTube déjà « vérifié » pourraient conserver leur authentification, considérée comme un gage de popularité et de notoriété. La patronne de YouTube en personne, Susan Wojcicki, a présenté ses excuses en indiquant queEn revanche, une seule chose ne changera pas : dès qu'un utilisateur franchira la barre des 100 000 abonnés, il ne sera plus systématiquement certifié par la plateforme vidéo, qui étudiera son cas avec attention.