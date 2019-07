Les vidéos instructives de piratage et de hameçonnage, un nouveau débat chez YouTube

Des vidéos supprimées et des chaînes temporairement suspendues

We made a video about launching fireworks over Wi-Fi for the 4th of July only to find out @YouTube gave us a strike because we teach about hacking, so we can't upload it.



YouTube now bans: "Instructional hacking and phishing: Showing users how to bypass secure computer systems" — Kody (@KodyKinzie) July 2, 2019

Google affirme qu'aucun changement de politique particulier n'a eu lieu

Thanks to HUNDREDS OF ANGRY COMPUTER NERDS, YouTube has restored our videos, and our video on launching fireworks over Wi-Fi will be going up! I love this community, thank you for supporting me, and stay tuned for more great stuff! https://t.co/wswvRsX82q — Kody (@KodyKinzie) July 3, 2019

ne finit plus de faire parler de lui : il s'est encore mis à dos des YouTubeurs pour avoir désactivé certaines de leurs vidéos, expliquant notamment comment lancer un feu d'artifice grâce au Wi-Fi.YouTube, après avoir mis ses conditions à jour, a bloqué une chaîne sur sa plateforme et mis hors ligne certaines vidéos. L'un des auteurs de ces vidéos, Kody Kinzie, n'a pas tardé à s'exprimer à ce propos sur Twitter.Il a ainsi expliqué qu'effectivement une vidéo avait été publiée pourafin de le faire de manière plus sécurisée, à distance et sans prendre le risque de se blesser, et quepour «».». Effectivement, ce paragraphe figure désormais dans, selon YouTube.Cependant, le géant des vidéos a affirmé qu'aucun changement majeur ou interdiction n'avait pris place sur la plateforme.À tel point que, surprise, YouTube a déclaré que la chaîne de Kody Kinzie avait été bloquéeet que tout allait rentrer dans l'ordre.