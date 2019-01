YouTube teste de nouvelles « bulles de recommandations »

Plus de propositions cohérentes de la part de YouTube ?



© The Verge

Ainsi, The Verge nous apprend queproposera très bientôt ce système inédit de recommandations. Ces dernières prendront l'apparence de petiteset nous pourrons choisir entre quatre catégories : « Tout », « Recommandées pour vous », « Vidéos avec un sujet similaire » et « Vidéos sur des chaînes similaires ». Ces fameuses bulles apparaîtront prochainement puisqu'elles sont actuellement testées par un petit groupe d'utilisateurs, sur ordinateur comme sur mobile.Grâce aux captures d'écran de The Verge, nous savons que ces recommandations seronten cours de visionnage. Ainsi, il sera possible de trouver facilement une vidéo dite « similaire » à celle que le spectateur est en train de regarder.pourra proposer du contenu venant de la même chaîne ou bien d'une autre, peut-être inconnue de l'utilisateur.Les recommandations sur YouTube ont souvent étépar de nombreux internautes sur les forums. Beaucoup ont mentionné le fait que les vidéos recommandées n'avaient que peu de choses à voir avec leurs centres d'intérêt. Il est même possible de tomber sur du contenu dérangeant à cause dedu site. Espérons que ces bulles bleues corrigeront cela.