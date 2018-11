YouTube autorise ses créateurs à vendre du merchandising sous leurs vidéos

Des chiffres de vente qui font rêver

Les Youtubeurs qui le désirent peuvent désormais vendre des t-shirts, mugs et autre tote bags à leur effigie directement sous leurs vidéos. D'après Teespring , l'utilisation de son service intégré directement àpermet aux créateurs de vendre jusqu'à 2,5 fois plus de merchandising que s'ils en faisaient la promotion via des bannières ou au sein même de leurs vidéos.Une source de revenus complémentaire donc, qui s'additionne auLa France fait partie des nouveaux pays concernés par l'arrivée de Teespring en Europe. Pour en bénéficier, les créateurs doivent être membres du YouTube Partner Program, avoir plus de 10 000 abonnés, et n'être sous le coup d'aucunpour violation des règles de communauté.