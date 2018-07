PeerTube J-3, jusqu'où ira le YouTube libre ?

Modifié le 03/07/2018 à 10h48

Après avoir passé la barre des 20 000 € la semaine dernière , le, initiative menée par Framasoft visant à proposer une alternative cohérente et libre à YouTube court pour un nouveau palier.45 000€, c'est la somme à atteindre, et il ne reste que 3 jours pour cumuler un peu plus des 6 000 € pour une "Deluxe V1". Cette fois il s'agit de permettre la redondance des vidéos ainsi que les abonnements aux utilisateurs et à leurs chaines dans l'ensemble de la fédération.Les détails du projet sont bien entendu accessibles depuis la page du financement participatif