Le Guide du voyageur galactique va débarquer en série

Une histoire qui fascine depuis les années 1970

Une série Disney ?

Source : The Verge

Dans les années 1970,essaie de se faire connaître et devient un collaborateur des, notamment dansoù il participe à l'écriture et fait aussi de la figuration. Lale repère et lui commande une saison de son, qui passera sur les ondes à cette époque et qu'il est d'ailleurs toujours possible d'écouter, en anglais surGrâce au bouche-à-oreille, laconnaît un véritable succès, si bien que la BBC commande à Douglas Adams une autre saison. Il se voit également approcher par une maison d'édition qui souhaite le publier. En 1980, la BBC décide de développer le projet en. Adams décide donc d'écrire un autre roman qui sera, lui,raconte l'histoire de d') qui voit sa maison supprimée pour être remplacée par un échangeur, avant que la Terre ne soit détruite par les extraterrestres Vogons pour y créer une autoroute hyperspatiale. S'ensuivent de nombreuses péripéties au cœur de la galaxie, pour Dent et son ami) qui vont, ensemble, essayer de découvrir l'origine de la vie et de l'univers.La série sera, selon Deadline , «».On en sait encore peu sur le programme si ce n'est le nom des scénaristes en charge du projet, à savoir) et sa compagnie de production, mais aussi). Les studios ABC encadreront tout cela, etpourrait aussi être de la partie puisque le film de 2015 avait été produit par, une filiale du groupe.De plus, la série sera diffusée sur la plateforme, qui appartient elle aussi à la souris américaine. Ce ne sera cependant pas la première fois qu'une série inspirée d'une œuvre de Douglas Adams verra le jour puisquediffusait en 2017 «», série qui n'a cependant pas connu un grand succès et s'est vue supprimée après la deuxième saison. Espérons quene connaîtra pas le même sort sur Hulu.Cette série pourrait être une bonne adaptation si l'on en croit les univers développés depuis quelques années par Disney, à l'image de ceux du(Marvel Cinematic Universe) ou dequi, bien que critiqués, ne laissent personne indifférent. Hulu est aussi sur la pente ascendante pour égaler les séries originalesou, si l'on en croit, par exemple, les premiers retours de la série